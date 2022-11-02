Припинено незаконний сімейний «бізнес»  – трьох осіб судитимуть за збут психотропних речовин

Прокурором Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин, вчинених групою осіб та у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік та жінка, які спільно проживали та мають двох спільних дітей, залучивши до незаконної діяльності повнолітнього сина жінки, за місцем свого проживання в м. Вінниці налагодили збут психотропної речовини – амфетаміну.

Зазначена речовина зберігалася та фасувалася безпосередньо в приміщенні квартири, у якій, окрім обвинувачених, проживають троє малолітніх дітей, а збут здійснювався в під’їзді багатоквартирного будинку.

Загалом задокументовано 8 фактів незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, амфетаміну.

У ході обшуку за місцем проживання обвинувачених в різних місцях вилучено порошкоподібну речовину, яка загалом містила 2,18 грами амфетаміну, що є великим розміром.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури