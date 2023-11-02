Притягуються до відповідальності ще 13 луганських освітян, які інтегрують навчання на окупованих територіях до російської системи освіти

За процесуального керівництва органів прокуратури Луганської області повідомлено про підозру сімом колишнім освітянам у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, на добровільну співпрацю з окупантами пішли педагоги, які займали різні посади в освітніх закладах Луганщини, у тому числі керівні.

Шістьох підозрюваних навесні 2022 року призначено «директорами» захоплених українських шкіл. Їх перепідпорядкували незаконним органам влади держави-агресора.

Навчання за російськими стандартами освіти організовано у створених ворогом «Бутівській середній школі», «Новоайдарській санаторній школі-інтернаті», «Сватівському ліцеї № 8», «Олексіївській середній школі», «Трьохізбенській основній школі», «Новопсковській газопроводській середній школі».

Ще один підозрюваний – директор так званого «Свердловського ліцею №1 імені сестер-підпільниць Лідії та Світлани Бабарицьких». Цей «державний загальноосвітній заклад лнр» утворено після окупації міста у 2014 році й переведено на регламентовані рф норми та стандарти.

Також скеровано до суду обвинувальні акти в порядку спеціального досудового розслідування стосовно шістьох колишніх працівників закладів освіти. На сьогодні це – так звані ««Шульгинська середня школа», «Шарівська школа № 17», «Лизинська школа № 6», «Старобільська спеціалізована середня школа № 3», «Станично-Луганська середня школа с. Чугинка», «Міловський ліцей».

Обвинувачені русифікували освітній процес в школах на захопленій території. Також залучають школярів, їхніх батьків і місцевих жителів до участі в публічних заходах на підтримку окупаційної влади.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури