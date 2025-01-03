Прив’язали до каруселі та задушили: поліція розслідує вбивство собаки на Київщині

У Боярці, що на Київщині, на дитячому майданчику вбили безпритульного собаку. Він був прив’язаний до каруселі.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини злочину, повідомили у поліції області.

Про цей випадок розповіли у Facebook-спільноті “Боярка. Боярське земляцтво”. За словами авторки допису Оксани Агабекян, вбивство сталося 28 грудня близько 18 години на дитячому майданчику у парку Шевченка.

Вбитий – безпритульний пес Бен. За словами жінки, він був місцевим улюбленцем.

“Його привʼязали до дитячої каруселі (залишилась навіть скривавлена мотузка) задушили та зламали лапи. У той момент на дитячому майданчику нікого не було”, – розповіла Оксана Агабекян.

Вона зазначила, що на місце вбивства прибігли діти, які гуляли на стадіоні та почули крики. Однак вони знайшли там лише задушену тварину. Також діти побачили підлітку, яка бігла з того місця.

Собаку в той же день поховав місцевий чоловік.

За словами авторки допису, дитина, яка почула розповідь про побачене від інших дітлахів, зараз проходить курс психологічної реабілітації.

У поліції Київщини повідомили, що встановлюють обставини жорстокого поводження із собакою та шукають можливих свідків.

У пресслужбі “УП. Життя” розповіли, що виявлену під час моніторингу соцмереж інформацію про вбивство собаки внесли до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

У поліції закликають: якщо вам відома інформація, що стосується цього випадку, зверніться до Фастівського управління поліції Київщини за номером 093 303 49 86 чи на спецлінію 102, або за адресою: місто Фастів, вулиця Осипенко, 6. // УП. Життя