Прив’язали до трактора і тягнули дорогою: на Хмельнничині встановили підозрюваного у знущанні над коровою

У Хмельницькій області встановили особу чоловіка, якого підозрюють у жорстокому поводженні з коровою, яку прив’язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Хмельницької області.

Повідомляється, що подія сталася в селищі Антоніни.

«Корову прив’язали до трактора і тягнули ґрунтовою дорогою. Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника — це 22-річний житель сусіднього села. Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин події», – зазначається в повідомленні.

«Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Представники руху із захисту прав тварин UAnimals повідомляли раніше, що у місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися — мовляв, може, хтось її розшукує.

Зазначається, що коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми.

“Хтось прив’язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули. Далі, мабуть, ланцюг порвався і тварина залишилась лежати”, — написав син власниці корови.

Невдовзі у полі знайшли й покинутий трактор.

«Згодом корову оглянув лікар і з’ясувалося, що вона зґвалтована. Крім того, в неї вибиті зуби і вона не може їсти», – повідомляє рух UAnimals.