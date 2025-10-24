Приватна нотаріус зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію, навіть без присутності майбутньої власниці

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру приватному нотаріусу, яка зареєструвала право власності на приватний будинок, не введений в експлуатацію.

Встановлено, що нотаріус, вступивши у змову з чоловіком, який бажав легалізувати незаконно збудований будинок та фіктивно оформити право власності на нього на свою дружину, провела реєстрацію права власності. Відсутність майбутньої власниці будинку під час угоди не стала перешкодою для підозрюваної, як і те, що дім не був введений в експлуатацію та не має поштової адреси.

За результатами розгляду листів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, Міністерством юстиції України провело камеральну перевірку щодо вказаного нотаріуса та тимчасово заблокувала їй доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нотаріусу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Зазначимо, що раніше щодо цього нотаріуса до суду скерували обвинувальний акт за вчинення аналогічних дій. Обвинувачена зареєструвала право власності на квартири у багатоповерховому будинку, не введеному в експлуатацію.

Пресслужба Київської міської прокуратури