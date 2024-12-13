Приватне товариство сплатить до бюджету понад ₴6,4 млн. за користування земельними ділянками на столичній Оболоні

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури до товариства про стягнення понад 6,4 млн грн за користування земельними ділянками в Оболонському районі столиці.

Установлено, що у вересні 2021 року, набувши у власність нерухомість, розташовану на двох земельних ділянках, право оренди на землю товариство зареєструвало лише у грудні 2023 року. Тобто земельні ділянки понад 2 роки використовувались власником нерухомості без правовстановлюючих документів та без плати за землю.

Внаслідок безоплатного використання товариством комунальних земельних ділянок з вересня 2021 року по грудень 2023 року територіальна громада міста Києва тривалий час не отримувала до бюджету значні кошти, що негативно вплинуло, зокрема, на посилення сил оборони столиці та відновлення міських об’єктів, пошкоджених внаслідок воєнних дій, а також фінансування інших важливих питань з місцевого бюджету.

За цих обставин суд погодився з доводами прокурора про порушення товариством вимог чинного земельного законодавства та повністю задовольнив позов, стягнувши до місцевого бюджету понад 6,4 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури