Приватного нотаріуса викрито у незаконній реєстрації права власності на нерухомість вартістю понад ₴8 млн.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру приватному нотаріусу за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, на початку квітня 2020 року приватний нотаріус зареєстрував право власності на нежитлову будівлю загальною площею майже 620 кв. м за фізичною особою. Ця будівля перебувала у власності Харківської міської територіальної громади в особі Харківської міської ради.

Підозрюваний, знаючи, що документи, надані фізичною особою, не можуть бути підставою для державної реєстрації права приватної власності на зазначену нерухомість, без наявності відповідних правовстановлюючих документів, у тому числі, рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність, провів незаконну реєстраційну дію.

Через протиправні дії приватного нотаріуса з власності Харківської міської територіальної громади незаконно вибули приміщення вартістю понад 8 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура