Приватного підприємця викрито на незаконних оборудках із радіоактивними матеріалами з Чорнобильської АЕС

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, працівники Головного слідчого управління та Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили схему заробітку на радіоактивних матеріалах із зони відчуження.

Оперативники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГСУ встановили причетність одного з приватних підприємств до фінансових махінацій.

Фігурант уклав договір із Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» на надання послуг із демонтажу, переробки та звільнення від регулюючого контролю обладнання машинної зали одного з блоків атомної електростанції. Однак замість фактичної деактивації конструкцій фігурант, підробивши документи, отримав рішення щодо звільнення їх від регулюючого контролю. Внаслідок таких дій зловмиснику вдалося заволодіти державними коштами на суму понад 3 000 000 гривень.

Також встановлено, що підприємець передав третім особам майже 392 тонни заражених радіацією демонтованих матеріалів.

Наразі слідчі Головного слідчого управління НПУ оголосили чоловікові про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 265 (Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. За махінації фігурантові загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України