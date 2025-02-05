Приватний підприємець обвинувачується у привласненні майже мільйона бюджетних гривень

Вінницькою окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно приватного підприємця, який обвинувачується у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо воно вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 – ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України) та у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

Приватний підприємець обвинувачується у тому, що у 2019-2020 роках між ним та одним із комунальних підприємств Вінниччини укладено ряд фіктивних типових договорів купівлі-продажу відповідно до яких зловмисником нібито продано комунальному підприємству автозапчастин на майже 900 тис. грн.

У подальшому підприємство на банківські рахунки обвинуваченого перерахувало кошти в якості оплати за договорами, хоча автозапчастин не надходило.

Надалі підприємець, діючи за попередньою змовою з директором комунального підприємства, легалізував незаконно отримані кошти – перевів їх на інші банківські рахунки та привласнив готівку.

Протиправну діяльність обвинуваченого було викрито правоохоронними органами у 2021 році, однак підприємець до моменту повідомлення йому про підозру виїхав за межі України, у зв’язку з чим був оголошений у міжнародний розшук.

За результатами міжнародного співробітництва у січні 2025 року обвинувачений був затриманий компетентними органами Республіка Польща та екстрадований в Україну.

На час досудового розслідування обвинувачений перебуває під вартою.

З метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, прокурором, в інтересах комунального підприємства, пред’явлено до обвинуваченого цивільний позов, на його нерухоме майно накладено арешт.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, підприємцеві загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури