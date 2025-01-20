Приватний виконавець незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною 8-річної дівчинки

Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною на той час 8-річної дівчинки (ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році квартиру, яка мала перейти у спадок дитини, шляхом обману намагалися продати. З метою захисту прав дитини Солом’янський районний суд міста Києва наклав на неї арешт.

У 2021 році приватний виконавець, маючи доступ до Реєстру, розуміючи підстави арешту, незаконно зняв його. Це дозволило заволодіти цією квартирою співробітнику однієї з колекторських компаній.

Згідно висновку експерта, вартість квартири становить понад 1,2 млн гривень. Наразі обвинувальний акт відносно приватного виконавця скеровано до суду.

Зазначимо, що справа за обвинуваченням у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) працівника колекторської фірми, який незаконно заволодів квартирою після зняття з неї арешту, вже перебуває на розгляді Солом’янського суду м.Києва.

На цей час незаконну угоду з квартирою дитина та її бабуся оскаржили у суді.

Пресслужба Київської міської прокуратури