«Привіт, терміново позич гроші…», – поліція нагадує про шахрайську схему зі зламом акаунтів у месенджерах

Якщо Вам у соцмережі прийшло повідомлення від друга на кшталт: «Привіт! Позич, будь ласка, гроші» – перш ніж допомогти, переконайтеся, що Вам пише не шахрай, котрий зламав сторінку вашого друга чи родича. Не довіряйте незнайомцям у мережі, тим самим Ви зможете вберегти свої гроші.

Саме про таку ситуацію поліцейським повідомила 40-річна франківка. Як стало відомо, у мобільному застосунку вона отримала повідомлення від нібито сестри. Та просила про позику у майже майже 15 тисяч гривень. Тож потерпіла, не замислюючись, зробила переказ на вказану у повідомленні картку. А згодом зв’язалась з родичкою та дізналась, що насправді та не потребувала такої допомоги, а акаунт її зламано.

Наразі поліцейські встановлюють причетних до шахрайства.

Поради від поліції, як не втрапити у пастку аферистів:

По-перше, необхідно дбати про захист свого мобільного гаджета та застосунків, що на ньому встановлені. Для цього необхідно використовувати надійні паролі для розблокування телефону чи планшета. Також обов’язково встановлюйте двофакторну автентифікацію для входу у месенджери та соціальні мережі. Періодично змінюйте паролі, дотримуючись основних правил їх формування (не використовуйте власне ім’я, дату народження та інші відомості, які можна легко дізнатися про вас. Користуйтеся різним регістром символів, змінюйте мовну розкладку клавіатури тощо).

️По-друге, якщо вам надходить повідомлення від рідних чи знайомих з проханням про грошовий переказ, не поспішайте. Для перевірки, чи дійсно насправді вони потребують вашої допомоги, зателефонуйте та перепитайте про це, уточніть суму та номер рахунку. Або ж у переписці поставте кілька питань, відповіді на які може знати лише справжній власник акаунта. Лише переконавшись у тому, що дійсно спілкуєтеся з ним, вирішуйте, чим і як можете допомогти.

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації

поліції Івано-Франківщини