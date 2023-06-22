Привласнення ₴1,1 млн. на будівництві амбулаторій – на Хмельниччині підозрюють директора будівельного підприємства та інженера з технагляду

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) та інженеру з технічного нагляду за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювані розробили «схему» освоєння бюджетних субвенцій на побудову амбулаторій загальної практики сімейної медицини в одному з районів Хмельницької області шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей про їхні обсяги та вартість.

Після отримання коштів для проведення будівельно-монтажних робіт частина їх була використана для виконання взятих на себе зобов’язань, а інша –привласнена.

Унаслідок протиправних дій під час будівництва двох амбулаторій зловмисники завдали збитків на суму близько 1,1 мільйона гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури