Привласнення ₴1,5 млн. на «ремонті» дороги: оголошено про підозру експосадовцю Чернігівської ОДА

Колишній керівник одного з управлінь держадміністрації організував злочинне угруповання, до складу якого увійшли троє осіб. Під керівництвом посадовця зловмисники вносили неправдиві відомості до бухгалтерської документації щодо вартості матеріалів для ремонту автомобільних шляхів. Упродовж року організована злочинна група привласнила понад 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції встановили, що ексначальник одного з управлінь Чернігівської ОДА створив організовану злочинну групу. До її складу увійшли троє осіб: брат посадовця, керівник одного з приватних підприємств та бухгалтер. Зловмисники завищували вартість матеріалів, які використовували для ремонту автомобільних доріг Чернігівщини. Неправдиву інформацію підозрювані вносили в офіційні документи. Відтак фігуранти привласнили понад 1, 5 млн грн державних коштів.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисників. Вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність підозрюваних.

Усім членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, а оперативний супровід забезпечують працівники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР Нацполіції України.

Управління комунікації Національної поліції України