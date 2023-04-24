Привласнення ₴1,7 млн. під час реконструкції пам’ятки архітектури – на Сумщині повідомлено про підозру іще одному учаснику схеми розкрадання коштів
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Будівельної компанії за фактом привласнення майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, у жовтні 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю та Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради укладено договір щодо реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення. Під час виконання робіт директор Товариства як генпідрядник залучив до виконання робіт субпідрядника – Будівельну компанію.
На підставі поданих актів виконаних робіт на рахунок Товариства замовником перераховано близько 9 млн грн. Однак у ході слідства встановлено, що частина робіт, зазначених в офіційних документах, фактично не виконана, а обсяг і вартість виконаних робіт є завищеними.
Відповідно до висновку експертів, директор Товариства у змові з директором Будівельної компанії, не виконавши умов договору, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 млн 662 тис. грн.
До цього вже повідомлено про підозру директорові Товариства за фактом привласнення майже 1,7 млн грн бюджетних коштів шляхом службового підроблення та легалізації доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).
Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.Tweet