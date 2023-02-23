Привласнення ₴2 млн. на закупівлі насосів – судитимуть посадовців Київводоканалу та підрядної організації

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців Київводоканалу та керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів під час закупки насосів (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, з метою привласнення бюджетних коштів один із заступників гендиректора Київводоканалу та директор департаменту цього ж підприємства забезпечили перемогу в тендері на закупівлю глибинних насосів підконтрольному товариству. Надалі уклали з ним відвідний договір, попри те, що фірма запропонували ціни значно вище ринкових.

Згідно висновку економічної експертизи, внаслідок закупівлі глибинних насосів за завищеними цінами міському бюджету завдано збитки на суму 2 млн грн.

Наразі обвинувальний акт відносно учасників схеми скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР м. Києві ДСР Нацполіції України.

Слідство щодо інших епізодів розкрадання коштів Київводоканалу триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура