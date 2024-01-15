Привласнення бюджетних коштів на капремонті «Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни» – проведено обшуки у замовника та підрядника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливого привласнення службовими особами КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2023 році між КНП “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” та приватним товариством був укладений договір вартістю 504,23 млн гривень. Цей договір передбачає капремонт фасадів, покрівлі та заміну вікон головного корпусу госпіталю по вул. Федора Максименка, 26.

У межах досудового розслідування у замовника та генерального підрядника правоохоронці провели обшуки та вилучили первинну документацію щодо закупівлі за бюджетні кошти робіт з капітального ремонту приміщень головного корпусу, фасадів та покрівлі, а також заміни вікон у госпіталі.

На даний час у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура