Привласнення бюджетних коштів під час ремонту постраждалого від війни будинку – підозрюється спеціаліст з технагляду

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру головному спеціалісту відділу технагляду за будівництвом одного з управлінь Київської обласної державної адміністрації за фактами службового підроблення та пособництва у привласненні чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний здійснював технагляд за ремонтом житлового будинку, що постраждав внаслідок ракетних ударів по Білій Церкві. Достовірно знаючи, що фактично виконані роботи та матеріали по об’єкту не відповідають проєктним рішенням, він склав акт приймання виконаних робіт.

На підставі цього документа підряднику перераховано бюджетні кошти.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, вартість невиконаних робіт становить майже 40000 гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області та Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура