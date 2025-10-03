Привласнення майже ₴830 тис. бюджетних коштів, виділених на ремонт медзакладу: судитимуть директора приватної будівельної компанії

Фігурант не виконав частину робіт, подавши їх у звітності як виконані, за що отримав повну оплату за договором. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Протиправні дії чоловіка викрили та задокументували слідчі відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. Правоохоронці встановили, що у вересні 2020 року між Одеською обласною клінічною лікарнею та директором приватної будівельної компанії було укладено договір на проведення ремонтних робіт у корпусі приймального відділення медзакладу з кошторисом на суму більше 10 мільйонів гривень. Але підрядник не виконав умови договору в повному обсязі. Він склав та підписав офіційні документи, в яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних робіт, чим завищив їхню вартість на загальну суму майже 830 тисяч гривень.

Отримавши на рахунок компанії всю обумовлену в договорі суму від Одеської обласної ради, зловмисник привласнив вказану різницю.

Слідчі зібрали достатньо доказів, зокрема висновки проведених судових будівельно-технічної та економічної експертиз, на підставі яких висунули 74-річному фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Мова йде про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, зокрема в особливо великому розмірі, а також службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Згідно з санкціями, чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Пересипська окружна прокуратура міста Одеси, під процесуальним керівництвом якої здійснювалося розслідування.

Крім того, слідчі збирають докази щодо інших осіб, причетних до даного злочину. Відомості відносно них виділені в окреме кримінальне провадження.

Одеське районне управління поліції № 1