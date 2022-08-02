Привласнення понад ₴600 тис. бюджетних коштів – на Буковині судитимуть посадовця міськради та ФОПа

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з управлінь Чернівецької міської ради та фізичної особи-підприємця за фактами заволодіння бюджетними коштами, підроблення та використання підробленого офіційного документа (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020-2021 р., посадовець відповідав за реалізацію проєкту, який передбачав капітальний ремонт системи вуличного освітлення.

З метою заволодіння бюджетними коштами вступив у змову з фізичною особою-підприємцем. Від імені міської ради уклав з підприємцем договір оренди телескопічних автопідіймачів для виконання підготовчих робіт, достовірно знаючи що ці роботи уже виконані. Як наслідок, особи привласнили понад 600 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура