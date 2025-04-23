Привласнила майже ₴600 тис. навчального закладу на Баштанщині – судитимуть колишню бухгалтерку закладу

Баштанською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річної мешканки Баштанського району, яка обвинувачується у складанні і використанні завідомо підроблених офіційний документів, а також заволодінні грошовими коштами шляхом обману (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена, перебуваючи на посаді бухгалтера одного із навчальних закладів Баштанського району, упродовж 2020 – 2024 років, складала та використовувала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме зведені розрахунково – платіжні відомості працівників закладу для нарахування заробітної плати, внаслідок чого шляхом обману заволоділа бюджетними грошовими коштами на загальну суму майже 600 тис грн.

Також, з метою відшкодування завданих збитків навчальним закладом до обвинуваченої пред’явлено позовну заяву, яку разом із обвинувальним актом скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура