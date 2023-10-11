Привласнила проплати за посилки – на Житомирщині судитимуть колишню начальницю поштового відділення

Прокурори Коростишівської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно експосадовиці за фактом привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану та у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося раніше, начальниця регіонального поштового відділення привласнила понад 100 тис. грн. Це була готівка, отримана нею від клієнтів за видані поштові відправлення. Усі проплати обвинувачена мала б проводити через касу відділення, однак не робила цього.

Аби приховати свої протиправні дії, в офіційних документах зазначала неправдиві відомості про те, що посилки нібито повернуто у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Задокументовано понад півтори сотні випадків привласнення коштів, скоєних протягом грудня 2022 – березня 2023 років.

Досудове розслідування проводив відділ поліції №2 Житомирського райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури