Привласнили ₴1,5 млн. бюджетних коштів: на Вінниччині судитимуть ексзаступника мера міста, який очолював ОЗГ

Раніше повідомлялось, що 39-річний заступник міського голови одного з населених пунктів Вінницької області у квітні 2023 року створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт у закладах освіти. До складу угруповання також входили директор комунальної установи з обслуговування закладів освіти, головний бухгалтер та приватний підприємець.

Фігуранти забезпечували укладення договорів з підставним ФОП із завищенням ціни матеріалів та складали акти приймання виконаних робіт, які фактично не проводились. До офіційних документів свідомо вносили неправдиві відомості. Потім перераховували бюджетні кошти з казначейського рахунку комунальної установи на банківський рахунок ФОП. Готівку знімали та розподіляли між учасниками.

Таким чином, своєю незаконною діяльністю учасники ОЗГ завдали місцевому бюджету понад 1,5 млн грн збитків. У лютому слідчі слідчого управління вручили усім чотирьом фігурантам підозри.

Днями слідчі за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника міського голови, який обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

За такі злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу УСР та УСБУ у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області