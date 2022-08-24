Привласнили ₴16 млн. інвесторів – двоє осіб підозрюються у шахрайській схемі з новобудовою у Львові

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру засновнику та бухгалтеру одного із львівських підприємств за фактом шахрайства (ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік, використовуючи підконтрольне йому товариство, предметом діяльності якого є управління активами інвесторів та власну торговельну марку, вирішив заволодіти коштами громадян під виглядом інвестування їх в будівництво багатоквартирного житлового комплексу, що складається з житлових та нежитлових приміщень. До протиправної діяльності підприємець залучив свою матір, яка працювала там бухгалтером.

Підозрювані продавали квартири у новобудові, що знаходиться на одній із центральних вулиць у місті Львові. Інвестовані в будівництво кошти громадян підозрювані не передали забудовнику, а використали на власні потреби. У зв’язку із чим будівництво житлового будинку фактично не здійснювалося.

Наразі встановлено, що від їх дій постраждало 19 людей, а загальна сума збитків становить 16 млн грн.

Вирішується питання про оголошення розшуку підозрюваних у зв’язку із їх виїздом за межі України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури