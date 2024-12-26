Привласнили ₴2,8 млн. бюджетних коштів на утилізації шин – у Києві повідомили про підозру шістьом учасникам корупційної схеми

Злочин викрито слідчими поліції Києва спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

За даними слідства у 2022 році ексочільник одного з управлінь КМДА оголосив тендер на проведення робіт з прибирання міста від автомобільних шин, які використовувались на столичних блокпостах. Тендер виграла підконтрольна службовцю фірма. За умовами договору, підприємство мало у чітко визначений термін забезпечити не лише прибирання міста від автомобільних шин, а й їх утилізацію, на що з місцевого бюджету було виділено близько 4 млн гривень.

Втім, фірма-переможець не виконала свої обов’язки повною мірою, адже не мала необхідних виробничих потужностей, а з частини зібраних шин підрядник взагалі створив стихійне звалище на території одного з населених пунктів Київської області. Відтак, зі столичного бюджету на рахунок фірми-підрядника безпідставно перерахували близько 2,8 мільйона гривень.

У червні 2024 року слідчі оголосили службовцю про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі, строком до п’яти років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили ще п’ятьох фігурантів, які причетні до корупційної оборудки.

Слідчі повідомили фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, залежно від ролі кожного з них у здійсненій афері, зокрема:

ч. 5 ст. 191 – заволодіння майном, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

ч. 5 ст. 361 – організація незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки інформації.

Максимальний термін покарання відповідно до інкримінованих статей – 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва