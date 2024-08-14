Привласнили майже ₴25 млн. АТ «Укргазвидобування» на постачанні неякісних бетонних плит – підозрюють двох директорів ПП

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом директорам приватних товариств у заволодінні коштами АТ «Укргазвидобування» в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у період 2022-2023 років директорами двох виробничих приватних товариств укладено договори з АТ «Укргазвидобування» на поставку залізобетонних плит.

В подальшому постачальники виготовили вказані плити неналежної якості, що не відповідали вимогам, визначеним до них умовами договорів та ДСТУ. Такі плити коштують вдвічі дешевше за ті, які необхідні в діяльності АТ «Укргазвидобування».

Під час слідства проведено будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, якими встановлена неналежна якість та завищена вартість поставлених плит.

Як наслідок АТ «Укргазвидобування» спричинено діями директорів виробничих приватних товариств спричинено збитки в сумі 2,2 млн грн. та 22,4 млн грн. відповідно.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та надання правової оцінки діям службовців АТ «Укргазвидобування», відповідальним за прийом замовлених плит.

Київська міська прокуратура