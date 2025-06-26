Привласнили понад ₴1,7 млн: ОЗГ виводила кошти із банківських рахунків пенсіонерів

Оперативники Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції викрили схему незаконного виведення грошей із банківських рахунків пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

У межах досудового розслідування поліцейські встановили, що в одному з банківських відділень Ужгорода зловмисники, маючи доступ до персональних даних клієнтів, здійснювали несанкціоновані дії з конфіденційною інформацією. Зокрема, змінювали номери телефонів, прив’язані до рахунків клієнтів, перевипускали їхні картки, а згодом знімали з них гроші.

Наразі задокументовано привласнення коштів з 13 банківських рахунків на загальну суму 1 млн 700 тис. гривень. Додатково поліцейські перевіряють ще понад 76 аналогічних фактів.

У результаті проведених заходів правоохоронці встановили організатора схеми — 37-річного уродженця Донецької області. До злочинної діяльності він залучив керівницю одного з банківських відділень та двох касирів.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані судом обшуки. У їх результаті було вилучено три автомобілі, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, які використовували для відновлення фінансових номерів, сім-картки та інші речові докази.

Залежно від ролі кожного, чотирьом учасникам злочинної групи, слідчі повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Трьох підозрюваних поліцейські затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Четверта учасниця, яка самостійно виховує малолітню дитину, не була затримана з урахуванням обставин. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів усім чотирьом зловмисникам.

Досудове розслідування у справі триває. Процесуальне керівництво здійснюють Закарпатська обласна прокуратура та Ужгородська окружна прокуратура.

Ужгородське районне управління поліції