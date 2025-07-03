Привласнили понад ₴4 млн: викрито махінації із закупівлею електроенергії для інституту НАН

Бюджетні кошти безпідставно отримала київська приватна компанія в результаті махінацій із закупівлею електроенергії для одного з інститутів НАН. Фігурантам оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при участі Державної аудиторської служби України викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі електричної енергії через систему публічних закупівель «Прозорро».

Правоохоронці встановили посадовців одного з столичних інститутів Національної академії наук, які усупереч встановленим Законом України «Про публічні закупівлі» обмеженням, за попередньою домовленістю із працівниками приватної компанії здійснили купівлю електроенергії за завищеними цінами. Для цього службові особи уклали низку додаткових угод, якими передбачалося збільшення ціни за електроенергію без відповідного зростання її вартості на ринку, чим безпідставно завищили вартість поставленого товару.

Фігуранти організували надання вказівок своїм підлеглим щодо підготовки документів (договорів, додаткових угод, листів, актів приймання-передачі товару тощо), забезпечили їхнє підписання, скріплення печатками, а також видали усні й письмові вказівки щодо проведення оплати товару.

Таким чином, упродовж 2021-2022 років на рахунки однієї з приватних компаній було безпідставно перераховано понад 4,4 мільйона гривень бюджетних коштів.

Під час проведених правоохоронцями обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію, печатки-кліше та чорнові записи.

Двом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Департамент кіберполіції Національної поліції України