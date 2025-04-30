Привласнили понад 6 мільйонів гривень з держбюджету на устаткуванні автомобілів «швидкої» – у Києві судитимуть ОЗГ

Посадовець КО «Київмедспецтранс» КМДА, бухгалтер і три підрядники приватних фірм протягом 2023 року заволоділи майже третиною коштів, що виділялися для закупівлі запасних частин для ремонту карет швидкої допомоги у столиці. Досудове розслідування завершено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Минулого року слідчі Шевченківського управління поліції спільно з працівниками СБУ та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури викрили членів злочинного угруповання, які своїми діями призвели до мільйонних збитків держбюджету.

привласнили понад 6 мільйонів гривень з держбюджету на устаткуванні автомобілів швидкої допомоги – у києві перед судом постане організована злочинна група

За словами начальника слідчого відділення Шевченківського управління поліції Миколи Габінета, правоохоронці встановили, що зловмисники реалізуючи злочинну схему, протягом 2023 року уклали ряд договорів на понад 17 мільйонів гривень, з яких понад шість мільйонів привласнили:

«У рамках розпочатого кримінального провадження ми встановили, що у 2023 році 43-річний киянин, будучи керівником у КО «Київмедспецтранс», створив організовану групу з метою заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги через завищення вартості запчастин до них. Для цього він підробив службову документацію, де вартість запчастин була завищена в рази. Надалі, він створив усі необхідні умови для того, щоби перемогу під час тендерних закупівель могли здобути лише фірми його спільників».

Слідчі Шевченківського управління поліції, повідомили організатору та його чотирьом спільникам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою з організованою групою або злочинною організацією;

ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

ч. 2 ст. 366 – службове підроблення.

Наразі досудове розслідування завершено. Слідчі скерували обвинувальні акти до суду. Відповідно до санкцій інкримінованих фігурантам статей, фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва