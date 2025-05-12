Привласнили житло померлих на ₴6 мільйонів: на Харківщині оголосили підозру шахраям

Злочинна схема полягала у підробці правовстановлюючих документів, таких як акти приймання-передачі майна до статутного фонду, договори дарування та купівлі-продажу. Згодом ці документи використовувалися для реєстрації права власності на підставних осіб та подальшого перепродажу майна добросовісним покупцям.

Працівники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області та під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова викрили групу осіб, які шляхом підробки документів заволодівали нерухомим майном громадян у Харківській та Дніпропетровській областях.

Організатором злочинної схеми є 43-річний мешканець Харкова. До злочинної діяльності також були залучені ще шестеро громадян від 32 до 68 років.

Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі і Дніпрі. Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень.

На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.

Правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків у Харкові, Києві, Дніпрі, Полтаві та Кривому Розі. В результаті вилучено документацію, комп’ютерну техніку, печатки, зразки підписів, а також грошові кошти у національній та іноземній валюті.

8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та притягнення до відповідальності інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Харківської області