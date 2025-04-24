Привласнив 700 тис грн на ремонті військової частини – на Львівщині підозрюють підрядника

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру директору підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час ремонту будівлі однієї із військових частин у Львові документально завищив вартість фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів. Насправді ці роботи не були виконані, а матеріали не закуповувались. На підставі недостовірних відомостей військова частина виплатила підряднику майже 700 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської спеціалізованої прокуратури.

Підприємцю обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Раніше стосовно військового посадовця, який підписав акти приймання виконаних робіт, не перевіривши їх, обвинувальний акт скеровано до суду за фактом недбалого ставлення до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Досудове розслідування – ТУ ДБР у Львові, за матеріалами – ДВКР СБУ.