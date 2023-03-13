Приїхав з РФ «керувати» вугільною галуззю тимчасово окупованої частини Донеччини – судитимуть «міністра вугілля та енергетики ДНР»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина РФ за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року мешканець м. Нижній Новгород, колишній голова та міністр ЖКГ одного з регіонів РФ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно обійняв псевдопосаду «міністра вугілля та енергетики ДНР».

Росіянин координує роботу підприємств вугільної та нафтогазової промисловості Донеччини, які у 2014 році були захоплені окупантами. До сфери його «управління», зокрема, входять ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», «Макіїввугілля», ДП «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», ПАТ «Шахтоуправління Донбас» та інші.

На псевдопосаді він сприяє мобілізації шахтарів призовного віку до лав НЗФ. Також фейковий міністр причетний до закриття більшості шахт через «нерентабельність».

Досудове розслідування здійснювалось ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури