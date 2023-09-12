Пседоволонтер наживався на військовослужбовцях, продаючи неіснуючі товари військового призначення

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За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно вінничанина, який заволодівав грошовими коштами громадян шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України в редакції від 22.11.2018).

Слідством установлено, що починаючи з березня 2022 року чоловік на власних сторінках у соціальних мережах розміщував публікації про збір коштів на потребу Збройних Сил України, придбання військової амуніції, обладнання та техніки, а також “звіти” про постачання такої допомоги. Тобто таким чином створював собі імідж волонтера.

У подальшому розповсюдження такої інформації в мережі «Інтернет» призвело до того, що військовослужбовці та цивільні особи, сприймаючи його як волонтера, почали замовляти амуніцію та обладнання для потреб підрозділів Збройних Сил України. Після вступу в діалог через засоби телекомунікаційного зв’язку підозрюваний обіцяв продати та поставити охочим товари військового призначення. При цьому, отримавши грошові кошти, товар не поставляв та припиняв подальший діалог з покупцями.

Зловмисник встиг завдати збитків військовим та небайдужим громадянам на понад 250 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ Нацполіції у Вінницькій області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Санкція ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції від 22.11.2018) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури

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