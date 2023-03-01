Псевдогубернатора Запорізької області судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ на Україну екснардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану «військово-цивільну адміністрацію Запорізької області».

З серпня 2022 року псевдогубернатор з метою зміни меж території та державного кордону України розпочав активну підготовку незаконного референдуму про вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ, про що підписав низку незаконних документів.

Після оприлюднення у своєму телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до президента країни-агресора з пропозицією про прийняття Запорізької області до складу російської федерації як нового суб’єкта.

30 вересня 2022 року на «урочистому» заході у кремлі він підписав незаконний договір про «приєднання» території Запорізької області до Росії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора