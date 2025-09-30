Псевдоінвалід з управління Пенсійного Фонду отримав майже ₴200 тис. пенсійних виплат за підробленими документами

Прокурорами Кропивницької окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди (ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника одного з відділів управління ПФУ в області, отримавши 2 групу інвалідності за підробленими документами, незаконно набув статусу пенсіонера.

В період з лютого 2023 по червень 2025 року посадовець безпідставно отримав майже 200 тис. гривень пенсійних виплат, чим завдав майнову шкоду охоронюваним державним інтересам.

Досудове розслідування – СВ Кропивницького РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури