Псевдомонаха-педофіла, який освячував військову техніку окупантів на Київщині, ув’язнили на 10 років

Макарівський районний суд Київської області визнав жителя села Андріївка винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 квітня.

У другій половині березня 2022-го чоловік вступив у тісний звʼязок із військовослужбовцями збройних сил Російської федерації, коли ті перебували в селі. Близько двох тижнів поки вони не відступили давав їм житло і продукти харчування.

Колаборант вказував на будинки, в яких проживають заможні люди і окупанти їх грабували. Також проводив обряди хрещення солдатів РФ, освячував їхню військову техніку та здійснював інші релігійні обряди на підтримку дій окупантів.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав та показав, що 24 лютого 2022 року зателефонував син і повідомив про початок війни та сказав що їде до нього. 4 березня син виїхав з села. Коли син поїхав, одного дня хтось постукав у вікно і, відкривши двері, він побачив військових РФ. Ті зайшли до будинку і вдарили його кілька разів так, що він втратив свідомість. Як прийшов до тями, військових не було. Через декілька днів окупанти завітали знову і повезли його в кінець вулиці. Там у будинку були ще декілька сусідів, які були затримані. Обвинувачений розповів, що нібито попросився поїхати додому, щоби взяти ліки. Один військовий посадив обвинуваченого в машину та повіз до його будинку, де він взяв ліки, і вони повернулись назад. Наступного дня військові РФ відпустили затриманих і після цього жодного разу до нього не приходили.

Але, попри такі пояснення, суд вважає, що вина цього чоловіка підтверджується показаннями його односельців.

Одна жінка розповіла, що з обвинуваченим особисто не знайома, але знала його наглядно і в селі його називали «монахом». У березні 2022 року, під час окупації, бойова машина військових РФ підʼїхала до її подвірʼя і солдати запитали, де живе «бандера, який картавить, має багатий дім і гарну дружину». І тут підбіг обвинувачений і сказав, що це не та хата та показав номери сусідніх будинків, а сам поліз у люк військової російської машини. Після цього машина поїхала до іншого двору і жінка бачила як із будинків, в яких нікого не було, військові РФ виносили речі.

Ще один житель Андріївки розповів, що 17 березня бойова машина солдатів РФ підʼїхала до його будинку. Він вийшов, почувши шум, і бачив, що окупанти вриваються у ворота сусудів навпроти. Оскільки господарі лишили свідку ключі від будинку, то його дружина запропонувала не ламати замки, бо вона сама їм відчинить. Поки дружина відкривала двері, свідок спілкувався з російським офіцером, який командував групою солдатів і повідомив, що до цієї хати вони прийшли не просто так, бо їх сюди направавив «монах», кажучи, що це найбагатша хата і тут живе головний бандерівець і жінка в нього красива. Потім сусід бачив як у будинку проводили «обшуки» та виносили коробки з цукерками.

Інша мешкана цього села показала, що приблизно 28 лютого до неї додому прийшли близько десятка російських вйськових. Вони пройшлися по її будинку та сказали, що будуть у неї жити. Помешкання має два входи. окупанти облаштували свій пункт у другій половинні будинку. За їх наказом жінка готувала їм їсти. Готувала їм пʼять днів, а потім захворіла і вони самі собі давали раду. Господиня декілька разів бачила, як обвинувачений приїздив до її будинку разом з військовими РФ на викраденому у місцевих жителів авто. Він був у рясі, в руках мав перекидний календар. Через жінка стінку чула, як «монах» чи то хрестив російських солдат, чи то освячував, а потім пив із ними чай.

Чоловіка визнали винним у передачі матеріальних ресурсів воєнізованим формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 ККУ) та інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором, на підтримку держави-агресора та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 ККУ).

За сукупністю злочинів його засудили до 10 років позбавлення волі із забороною на такий же строк обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування та з конфіскацією усього майна.

Як повідомляє прокуратура, раніше цей чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх.