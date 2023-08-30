Псевдооператор мобільного зв’язку ошукав жительку Чернігова на суму понад ₴48 тисяч

Поліцейські застерігають громадян від шахраїв, які представляються працівниками компаній мобільного зв’язку і випитують секретні дані й паролі з смс-повідомлень під приводом «підключення роумінгу» чи інших мобільних послуг.

Вчора до поліції звернулась 46-річна мешканка міста Чернігова, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій.

Потерпілій зателефонувала невідома жінка, яка представилась «працівником компанії мобільного зв’язку». Незнайомка повідомила, що найближчим часом нібито погіршиться зв’язок, тому компанія пропонує своїм абонентам підключити роумінг до мобільного номеру. Для підключення послуги чернігівці потрібно було лише слідувати вказівкам «оператора» і продиктувати одноразовий пароль який надійде в SMS-повідомленні. Що потерпіла і зробила. Після чого було заблоковано її номер мобільного телефону, до якого «прив’язаний» і банківський рахунок жінки. Тож потерпіла одразу ж звернулася до відділення банку, де виявила списання коштів з її банківського рахунку у сумі понад 48 тисяч гривень.

Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулась до поліції.

За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай!

Не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати!

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області