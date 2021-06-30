Псевдопосадовця адміністрації Шахтарська судитимуть за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області та в умовах збройного конфлікту Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно так званого першого заступника голови адміністрації м. Шахтарська за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з початку 2019 року і по цей час реалізовує у м. Шахтарську політику окупаційної адміністрації. Зокрема, псевдопосадовець забезпечує формування «місцевого бюджету» та проведення мобілізаційної роботи з метою залучення до лав НЗФ РФ місцевого населення.

Окрім того, він на особистих зустрічах із мешканцями м. Шахтарська і в засобах масової інформації проводить агітаційно-роз’яснювальну та пропагандистську роботу із формування думки щодо легітимності створення та діяльності так званої «ДНР».

За матеріалами Донецької обласної прокуратури