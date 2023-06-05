Псевдовакцинація: судитимуть працівниць одного з приватних медзакладів Запоріжжя

Старша медична сестра зорганізувала двох колег для отримання неправомірної вигоди за фактичне непроведення щеплень від коронавірусної хвороби, а також позитивне проходження медичних оглядів. Зловмисницям може загрожувати до трьох років позбавлення.

Злочинну діяльність працівниць багатопрофільного медичного центру в Хортицькому районі міста викрили працівники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НП України спільно зі слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Правоохоронці встановили, що 38-річна старша медсестра консультативно-діагностичного відділення медичного центру залучила до реалізації свого злочинного умислу 44-річну медсестру та 28-річну лікарку-терапевта. Вони вимагали та отримували неправомірну вигоду від мешканців Запоріжжя та області за фактичне непроведення щеплень від коронавірусної хвороби «Covid-19», а також позитивне проходження медичних оглядів працівниками різних промислових підприємств. Вартість таких послуг становила від 1 до 5 тисяч гривень.

28 квітня слідчі повідомили трьом зловмисницям про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування фігуранткам було обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

Наразі слідчим за погодженням із Вознесенівською окружною прокуратурою міста Запоріжжя обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. Міру покарання визначить суд.

Відділ комунікації поліції Запорізької області