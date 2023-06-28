Публічно звинувачував ЗСУ в обстрілах — на Харківщині викрито прихильника «руського миру»

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що чоловік, перебуваючи на ринку у м. Зміїв, висловлював свої проросійські погляди. Він розповідав, що саме українська арміє обстрілює українську енергосистему та будинки мирних жителів, а російські військові на таке не здатні. Наостанок колаборант додав, що «Україна як самостійна держава не має права на існування та для покращення життя необхідно чекати російську владу».

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Проте тепер шанувальник «руського миру» буде чекати на вирок суду.

Дізнання проводять дізнавачі відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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