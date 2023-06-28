Публічно звинувачував ЗСУ в обстрілах — на Харківщині викрито прихильника «руського миру»

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що чоловік, перебуваючи на ринку у м. Зміїв, висловлював свої проросійські погляди. Він розповідав, що саме українська арміє обстрілює українську енергосистему та будинки мирних жителів, а російські військові на таке не здатні. Наостанок колаборант додав, що «Україна як самостійна держава не має права на існування та для покращення життя необхідно чекати російську владу».

Проте тепер шанувальник «руського миру» буде чекати на вирок суду.

Дізнання проводять дізнавачі відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура