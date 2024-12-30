Путівка за кордон вартістю понад $5000: затримано 23-річного зловмисника, який незаконна переправляв ухилянтів до Молдови

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до девʼяти років увʼязнення з конфіскацією майна.

Схему незаконного трансферу чоловіків призовного віку викрили та задокументували слідчі відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з прикордонниками.

Правоохоронці встановили, що житель Саратської громади підшукував в інтернет-спільнотах військовозобов’язаних чоловіків, яким обіцяв на автівці відвезти до одного з прикордонних населених пунктів, а далі вказати безпечний шлях до сусідньої країни поза межами пунктів пропуску. Послуги були оцінені у 5200 доларів.

Правоохоронці припинили діяльність ділка, коли він організовував втечу одного із клієнтів з Одеси. За домовленістю останній перерахував завдаток у сумі 1000 доларів, приїхав автобусом до фігуранта у Білгород-Дністровський район, а звідки той на власній автівці повіз клієнта до кордону. Щойно пасажир передав водієві решту обумовленої суми, останнього затримали.

Слідчі провели на місці невідкладний обшук і вилучили мобільний телефон зловмисника, незаконно здобуті ним гроші та транспортний засіб, який на час досудового розслідування помістили на арештмайданчик.

«Ділка ми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. В ході досудового розслідування, яке триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси, ми встановлюватимемо інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину», – повідомив начальник відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Володимир Чернухін.

Одеське районне управління поліції №1