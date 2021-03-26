«ПВК» Семенченка виконувала завдання в інтересах пов’язаних з Коломойським осіб, – «Слідство. Інфо»

Зокрема, члени військової компанії брали участь у протестах проти глави НБУ Якова Смолія та Рожкової.

Приватна військова компанія, пов’язана з екснардепом Семеном Семенченком, виконувала завдання в інтересах олігарха Ігоря Коломойського та пов’язаних з ним осіб. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.інфо».

У лютому цього року працівники «Донкорп Україна», контрольованої Семенченком, брали участь у заворушеннях зі стріляниною на будмайданчику в Києві на розі вул. Малевича. Один з мікроавтобусів, який був затриманий правоохоронцями на місці події, належить структурі «Донкорпу».

Саме ж будівництво пов’язане з другом і бізнес-партнером Коломойського Михайлом Кіперманом. Офіційним замовником цього будівництва є компанії «Де Резорт Девелопмент» і Будівельне об’єднання «Мрія». Власники останнього мають один контактний номер з компанією Кіпермана «Смарт Студент».

«Водночас зв’язок «Де Резорт Девелопмент» із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка. Раніше він був директором компанії «Оріон Сервіс», якою на той час володів товариш Коломойського», — йдеться у розслідуванні.

У 2020 році члени структури «Донкорп» охороняли офіс «Центренерго» у селі Козин на Київщині. Саме тоді, за даними ЗМІ, держкомпанію очолювали лояльні до Коломойського особи, а пов’язані з ним компанії отримували найбільшу вигоду від співробітництва з «Центренерго». Держкомпанію «Донкорп» почали охороняти весною 2020, а офіційно договір підписали у кінці року.

Також члени «Донкорпу» у кінці 2019 року брали участь і мітингах проти керівництва НБУ, зокрема і Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Смолій публічно називав Коломойського замовником протестів.

«На акції ходили спільно з іншими організаціями. Вони стояли під Нацбанком, а ми — під домом у Рожкової та Смолія», — розповів «Слідству.Інфо» колишній «донкорпівець» Євген Сікора.

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