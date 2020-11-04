Рада поддержала усиление ответственности за нападения на журналистов

Парламентарии приняли за основу законопроект, которым предусматривается усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом №3633 предлагается вести изменения в Уголовный кодекс Украины и предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи. Ответственность предусматривается также за умышленное причинение таким лицам побоев, телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

Так, предусматривается следующее наказание:

▪️ за изъятие подготовленных журналистом материалов — штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан;

▪️ за влияние в любой форме на журналиста и препятствование выполнению его обязанностей, преследование журналиста — штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов граждан;

▪️ за повторное совершение угроз и насилия над журналистом, или совершение таких действий по предварительному сговору группой лиц и организованной группой — предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Напомним, в Украине за три года зафиксировали 239 нападений на журналистов.