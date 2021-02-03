Рада ужесточила ответственность за незаконное выселение из жилья

Верховная Рада приняла за основу законопроект 4333 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконное выселение из жилья.

Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, проектом предусматривается внесение изменений в статью 162 Уголовного кодекса Украины, а именно предлагается изменить редакцию части 1 настоящей статьи и дополнить ее новыми частями 3 и 4, предусмотрев усиление уголовной ответственности за незаконное выселение из жилья и совершение таких действий по квалифицирующим признакам.

Так, предложенные нововведения предусматривают, что:

— незаконное выселение из жилья наказывается штрафом от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет

— те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом или с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются штрафом от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.