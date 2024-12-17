Рада викликає голову СБУ та першого заступника Генпрокурора з приводу висловлювань Бойка
Верховна Рада викликає завтра, 18 грудня, на 10:00 першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка та голову СБУ Василя Малюка з доповіддю по діяльності проросійських партій.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Таке рішення підтримав 201 депутат при необхідному мінімумі 150 голосів.
Нагадаємо, Служба безпеки України сьогодні викликала на допит Юрія Бойка, аби він пояснив свої останні заяви.
Народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.
Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».
До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк запевнив, що СБУ рішуче розбереться з діяльністю політиків-колаборантів. // ГлавкомTweet