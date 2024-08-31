Рахункова палата виявила мільйярдні порушення при закупівлях безпілотних систем для війська

3,36 млрд грн використали з порушенням, а деяке озброєння потрапляло у пункти призначення лише через пів року.

Рахункова палата затвердила Звіт за результатами аудиту оборонних закупівель безпілотних систем адміністрацією Держспецзв’язку і повідомила про виявлені порушення.

Оскільки в документі є інформація з обмеженим доступом, повідомити про весь перелік отриманих у результаті аудиту фактів неможливо.

Аудитори досліджували, чи відповідає процес закупівель безпілотних систем для потреб оборони у 2022 – 2023 роках та І кварталі 2024 року нормативно-правовим актам. Перевірка тривала з листопада 2023 року по 27 серпня 2024 року.

Рахункова палата встановила, що з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів з порушенням нормативно-правових актів використали 3,36 млрд грн, зокрема, з недотриманням власних розпорядчих документів – 0,5 млрд грн.

Аудитори зазначають – однією з причин такої ситуації є недосконалість нормативно-правових актів щодо діяльності адміністрації Держспецзв’язку та її Департаменту забезпечення у сфері закупівель. Донедавна ці документи взагалі не передбачали можливості здійснення закупівлі безпілотних систем.

Крім того, процес звітування про придбання та використання систем взагалі не був регламентований. А закупівля за «прямими» договорами, тобто без конкурентних процедур і можливості замовника перевіряти складові витрат постачальника, створювали ризик закупівель за завищеною вартістю. Без додаткових судових експертиз таку закупівлю скасувати неможливо.

Ще одна проблема – невиправдано тривалий процес підписання Держспецзв’язку та Міністерством оборони спільних наказів і затвердження актів прийняття-передання безпілотних систем. Через це озброєння потрапляло до пункту призначення лише через пів року від часу їх встановлення на облік.

Рахункова палата наголосила, що системні недоліки в діяльності Держспецзв’язку значною мірою обумовлені неналежним внутрішнім контролем.

У результаті аудитори надали низку рекомендацій, які стосуються необхідності вдосконалення нормативних-правових актів щодо закупівлі безпілотних систем, врегулювання питання контролю за ціноутворенням при здійсненні оборонних закупівель і налагодження ефективної взаємодії між складовими сектору безпеки і оборони – це необхідно, аби скоротити термін приймання-передачі безпілотних систем та доставлення їх для виконання завдань.

Член Рахункової палати Геннадій Пліс повідомив, що у процесі аудиту усунули завищення вартості закупівель безпілотників на 3,34 млрд грн.

Матеріали перевірки надішлють Президентові України, Верховній Раді, уряду, РНБО та об’єктам контролю для відповідного реагування. // LB.ua