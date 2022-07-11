Раніше судима чернівчанка знову відправиться за ґрати за вчинення низки крадіжок

Нагадаємо: впродовж квітня-травня цього року жінка викрадала речі з магазинів, а також поцупила смартфон за допомогою якого здійснювала покупки, чим завдала збитків потерпілому на суму понад 25 тисяч гривень. Відповідно до діючого законодавства за таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану зловмисниці загрожує максимальне покарання до 8 років позбавлення волі.

Під час проведення досудового розслідування працівники Чернівецького районного управління поліції встановили, що неодноразово судима за майнові злочини 30-річна чернівчанка, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, не стала на шлях виправлення та продовжила свою протиправну діяльність.

Зокрема, поліцейські з’ясували, що 13 квітня жінка викрала з прилавку місцевого магазину парфуми та декоративну косметику на суму 1500 гривень. Крім цього, зловмисниця продовжила свою злочинну діяльність та 3 травня поцупила у 61-річного чернівчанина мобільний телефон з встановленим додатком, що дозволяє безконтактний розрахунок. В подальшому, жінка користуючись чужим смартфоном здійснила покупки, за які розраховувалась коштами потерпілого. Таким чином, чернівчанка з банківського рахунку чоловіка викрала понад 20 тисяч гривень.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу протиправної діяльності жительки обласного центру та під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області