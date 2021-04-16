Раніше судима уродженка Закарпаття створила в Одесі злочинну групу для продажу наркотиків і психотропів

Зловмисники займалися незаконним збутом наркотичних засобів, серед яких кокаїн, та психотропних речовин. Правопорушникам повідомили про підозру за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Задокументували протиправну діяльність наркодилерів співробітники Слідчого управління поліції регіону за оперативного супроводу працівників управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН НПУ.

Було встановлено, що в жовтні минулого року судима за торгівлю людьми та замах на грабіж 32-річна уродженка Закарпаття, переїхавши до Одеси, створила злочинну групу для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. До складу групи вона залучила одесита та двох жительок Одеського та Білгород-Дністровського районів віком від 22-х до 24-х років.

Впродовж кількох місяців поліцейські проводили комплекс оперативно-розшукових заходів, за результатами яких було задокументовано, як злочинна група щоденно збувала через соцмережі кокаїн та інші наркотичні засоби та психотропні речовини, заробляючи на їх продажі більше 50-ти тисяч гривень за день. Гроші торговці отримували в готівковій формі або на банківські картки після передачі незаконного товару клієнтам із «рук у руки» за своїм місцем мешкання або за адресою, яку їм вказували для доставки.

У помешканнях фігурантів та транспортних засобах, що їм належать, слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, за підтримки батальйону поліції особливого призначення, провели низку санкціонованих обшуків. Загалом у правопорушників вилучили понад 300 г наркотичних речовин синтетичного та рослинного походження (порошок та трава) та близько 100 г психотропів у вигляді пігулок, фасувальний матеріал, засоби зв’язку з клієнтами, банківські картки, гроші, отримані з продажу наркотиків та інші речові докази.

За результатами досудового розслідування зловмисникам оголошено підозру за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські клопочуть у суді про обрання учасникам групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до чинного законодавства, за збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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