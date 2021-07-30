Раніше судимий мешканець Кам’янського через борг ледь не позбавив життя знайомого

Кам’янською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно 48-річного громадянина за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України (закінчений замах на вбивство).

Так, мешканець м. Кам’янське, маючи п’ять судимостей, після звільнення з місць позбавлення волі, на шлях виправлення не став та знову скоїв умисний злочин.

За даними слідства, у травні 2021 року вказаний громадянин зустрів раніше знайомого чоловіка, який в ході розмови попросив повернути йому борг. Не бажаючи віддавати гроші, обвинувачений дістав з кишені ніж та наніс потерпілому удар у грудну клітину. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, травма виявилася не смертельною.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури