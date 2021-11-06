Раніше судимого чоловіка затримали за підозрою у нанесенні смертельних ножових поранень жителю Козятина

4 листопада оперативники Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції затримали в лісовому масиві раніше судимого за особливо тяжкі злочини киянина, який в Козятині під час конфлікту наніс чоловіку ножові поранення. Під час надання допомоги 38-річний потерпілий помер у лікарні. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

До поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію жителя Козятина з ножовими пораненнями черевної порожнини.

Як розповів т.в.о. начальника відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу В’ячеслав Сушко, в ході проведення слідчих та розшукових дій протягом доби поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Ним виявився раніше судимий за вбивство та розбійний напад 50 – річний житель м. Київ.

Поліцейські затримали зловмисника у лісовому масиві поблизу села Пиковець, де він переховувався від поліції.

Слідчі встановили, що напередодні затриманий разом з потерпілим розпивали спиртні напої у будинку їх спільної знайомої. По завершенню застілля дорогою між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний кілька разів вдарив товариша ножем у живіт і втік.

38-річний потерпілий самотужки дійшов до найближчої установи та попросив викликати швидку. Під час надання медичної допомоги у лікарні він помер.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області