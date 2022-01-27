Раніше судимого чоловіка знов судитимуть за втягнення малолітнього сина до крадіжки

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного раніше судимого чоловіка за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення, та за фактом втягнення неповнолітнього в протиправну діяльність, вчиненої батьком (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 304 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік разом зі своїм 12-річним сином перебували біля будинку по вул. Наумівській у м. Харкові. Батько вирішив вкрасти будівельні металеві ліса, які знаходились у подвір’ї будинку.



Задля цього чоловік сказав сину, що ці матеріали належать йому, та запевнив дитину у тому, що потрібно перелізти через паркан разом з ним та забрати їх.

Батько разом із сином проникли до подвір’я домоволодіння та, скориставшись тим, що нікого вдома не було, вкрали будівельні металеві ліса.

Після цього чоловік разом із сином втекли з місця вчинення кримінального правопорушення.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури